Дзюба забил 105-ый гол и вошел в пятерку лучших бомбардиров РПЛ

Первую строчку рейтинга с 143 голами занимает Олег Веретенников, который играл за команду "Ротор".

В прошедшем матче с московским "Динамо" Артем Дзюба забил свой 105-ый гол. Теперь Дзюба попал в пятерку лучших бомбардиров РПЛ за всю историю.

Первую строчку рейтинга с 143 голами занимает Олег Веретенников, который играл за команду "Ротор". На второй строчке находится бывший игрок "Зенита" Александр Кержаков с 139 голами. До первого места ему не хватило всего 4 мяча, но он уже не сможет их забить, так как завершил спортивную карьеру в 2017 году.

А вот у петербургского футболиста Дзюбы есть еще время, чтобы забить 38 мячей и подняться на первую строчку рейтинга.

Артем Дзюба о Малкоме: "Надеюсь, он будет Халком на минималках".

Видео: YouTube/ UEFA,

YouTube/ FIFATV