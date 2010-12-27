"Зенит" одержал победу над "Динамо"

Победа над "Динамо" позволило действующему чемпиону страны закрепиться на первой в турнирной таблице РПЛ.

В субботу, 10 августа, петербургский "Зенит" принимал у себя московское "Динамо". Встреча в рамках пятого тура РПЛ закончилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

Счет на 10-ой минуте открыл Артем Дзюба, для которого гол в ворота москвичей стал 4 в минувшем розыгрыше. В конце матча преимущество "сине-бело-голубых" закрепил полузащитник Магомед Оздоев.

Победа над "Динамо" позволило действующему чемпиону страны закрепиться на первой в турнирной таблице РПЛ.

Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут на выезде 17 августа. В шестом туре Российской Премьер-лиги "сине-бело-голубые" сыграют против "Ахмата".

Ранее отбывающий наказание в СИЗО Александр Кокорин дал интервью, в котором заявил, что готов продолжить выступать в "Зените" бесплатно.

Фото: ФК "Зенит"