Артем Дзюба о Малкоме: "Надеюсь, он будет Халком на минималках"

Дебют новичка состоялся матче в против "Краснодара" (1:1)

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал игру новичка Малкома. Отвечая на вопрос журналистов, футболист сравнил его с бразильцем Халком.

В "Барселону" просто так не попадают! Очень техничный парень. Думаю, ему нужно немножко времени, чтобы адаптироваться к нашей лиге, понять всё. Тяжело сразу с места в карьер. Надеюсь, он будет Халком на минималках.

- сказал Дзюба "МатчТВ"

Напомним, что Хавбек перешел в стан "сине-бело-голубых" из испанской "Барселоны. Соглашение с Малкомом заключили на пять лет. Дебют игрока состоялся матче в против "Краснодара" (1:1), после которой игрок поделился своими впечатлениями.

Свой следующий матч новичок "Зенита" вместе с партнерами сыграет 10 августа против московского "Динамо".

Фото: ФК "Зенит"