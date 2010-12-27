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Артем Дзюба о Малкоме: "Надеюсь, он будет Халком на минималках"
Сегодня, 19:04
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Rybka123

Артем Дзюба о Малкоме: "Надеюсь, он будет Халком на минималках"

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Дебют новичка состоялся матче в против "Краснодара" (1:1)

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал игру новичка Малкома. Отвечая на вопрос журналистов, футболист сравнил его с бразильцем Халком.

В "Барселону" просто так не попадают! Очень техничный парень. Думаю, ему нужно немножко времени, чтобы адаптироваться к нашей лиге, понять всё. Тяжело сразу с места в карьер. Надеюсь, он будет Халком на минималках.
- сказал Дзюба "МатчТВ"

Напомним, что Хавбек перешел в стан "сине-бело-голубых" из испанской "Барселоны. Соглашение с Малкомом заключили на пять лет. Дебют игрока состоялся матче в против "Краснодара" (1:1), после которой игрок поделился своими впечатлениями.

Свой следующий матч новичок "Зенита" вместе с партнерами сыграет 10 августа против московского "Динамо".

Фото: ФК "Зенит"

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка, Спорт, Зенит,

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