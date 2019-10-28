Лучшим средством от "плохого" холестерина оказался томатный сок

В исследовании, которое проходило в течение года, приняли участие около 500 человек.

Излишки "плохого" холестерина могут привести к закупорке сосудов и, как следствие, инсульту или инфаркту. Ученые назвали напиток, который может помочь избежать этой проблемы. Об этом сообщило издание Rai Al Youm.

В исследовании, которое проходило в течение года, приняли участие около 500 человек. В течение года они ежедневно пили несоленый томатный сок в любом количестве. В итоге у 94 человек с гипертонией снизилось артериальное давление, у 125 человек значительно снизился уровень "плохого" холестерина.

При этом многие любят фруктовые и овощные соки, но томатный не попадает в список "фаворитов".

Ранее был назван овощ, "очищающий" кровь от плохого холестерина.

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