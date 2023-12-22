Петербуржцев научили выбирать сок

В Роспотребнадзоре назвали правила выбора нектара.

Сотрудники Роспотребнадзора назвали правила выбора сока. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Покупателям нужно обращать внимание на упаковку напитка. Нельзя покупать сок, если коробка вздута или деформирована. Не стоит приобретать сок, если банка с напитком имеет вогнутую, ржавую или вздутую крышку. Не стоит даже думать о покупке, если у бутылки есть сколы или трещины, потому что в напитке может быть осколок.

Также нельзя покупать сок, у которого нет маркировки. Если целостность картонной упаковки нарушена и из нее при нажатии выходит воздух, сок оставляем на прилавке, не берем.

Жителям напомнили, что нельзя покупать соки с рук. Также не стоит хранить открытые напитки дольше суток.

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