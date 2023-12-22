В Ленобласти школьник отравился алкоголем и надышался дезодорантом

Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Во Всеволожском районе подросток отравился алкоголем и надышался дезодорантом. 15-летний юноша оказался на больничной койке.

По информации Piter.tv, инцидент произошел 15 января по 1-му Парковому проезду. Известно, что ночью школьник отравился опасными парами, сделав ингаляцию. Молодого человека доставили в больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Известно, что мальчик воспитывается в полной и благополучной семье. У него есть опекуны. На учете в ОДН не состоит.

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Фото: Piter.tv