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В Ленобласти школьник отравился алкоголем и надышался дезодорантом
Сегодня, 8:29
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В Ленобласти школьник отравился алкоголем и надышался дезодорантом

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Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Во Всеволожском районе подросток отравился алкоголем и надышался дезодорантом. 15-летний юноша оказался на больничной койке.

По информации Piter.tv, инцидент произошел 15 января по 1-му Парковому проезду. Известно, что ночью школьник отравился опасными парами, сделав ингаляцию. Молодого человека доставили в больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Известно, что мальчик воспитывается в полной и благополучной семье. У него есть опекуны. На учете в ОДН не состоит. 

Ранее на Piter.tv: неизвестный избил и попытался изнасиловать 87-летнюю пенсионерку в Сланцах.

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Фото: Piter.tv

Теги: всеволожск, дети, отравление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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