Лучшие дни для рыбалки в октябре перечислили в Ленобласти

В середине осени многие рыбы перемещаются на глубину, при этом активизируются хищники, например окуни и щуки.

Сезон рыбной ловли в 47-ом регионе продолжается и в октябре, однако для того, чтобы стать успешным рыбаком, необходимо учитывать несколько нюансов. Так, рыбакам стоит выбирать "клёвые даты", в которые гарантированно можно принести домой улов. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Леноблводоканала".

Поскольку в октябре заметно холодает, многие обитатели водоёмов уходят глубоко на дно. Для накопления жировой прослойки к зиме активизируются хищные рыбы, например окуни и щуки. Именно ради них рыбаки и проводят долгие часы на берегу с удочкой. Наиболее хороший клёв ожидается 4, 5, 14, 15, 16, 17 и 28 октября, а вот 1 и 2 октября, с 7 по 11 октября, и с 22 по 27 октября есть вероятность уйти ни с чем.

Также в ГУП "Леноблводоканале" напомнили, что для успешной ловли рыбакам нужно заранее позаботиться о настройке оснастки, правильной прикормке и наживке.

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Фото: Pxere