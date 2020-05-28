Лоськов руководит тренировочным процессом в "Локомотиве"

С 1 июня новым главным тренером "железнодорожников" станет Марко Николич.

Как сообщает агентство "РИА Новости", экс-полузащитник и тренер "Локомотива" Дмитрий Лоськов руководит тренировочным процессом команды.

Сегодня, 28 мая футболисты собрались на базе в Баковке, чтобы начать подготовку к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за эпидемии коронавируса. Главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин, чей контракт истекает в конце мая, на занятиях не присутствовал.

Напомним, 14 мая совет директоров "Локомотива" принял решение о смене главного тренера. Вместо Юрия Семина команду возглавит сербский специалист Марко Николич. Ранее он работал в "Фехерваре" из Венгрии и привел клуб к победе в национальном чемпионате в сезоне 2017/18.

Ранее экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков заявил, что "Локомотив" не прогрессировал при Семине.

Видео: YouTube / ФК "Локомотив" Москва