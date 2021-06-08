Лондонская национальная галерея переименовала "Русских танцовщиц" Дега в украинских

The Guardian заметили, что дискуссия о названии работы велась давно.

Лондонская национальная галерея переименовала "Русских танцовщиц" французского художника-импрессиониста Эдгара Дега в украинских. Теперь шедевр кисти мастера будет называться "Украинские танцовщицы" из-за проведения специальной военной операции РФ на территории Украины. Соответствующей информацией с журналистами британского издания поделился официальный представитель культурного учреждения.

Название этой картины много лет было предметом дискуссий, вопрос поднимался и в научной литературе…мы решили, что наступил подходящий момент скорректировать название с тем, чтобы оно лучше отражало суть картины. сотрудник галереи

Напомним, что с предложением переименовать полотно раньше выступал один из сотрудников столичной галереи, а также представители украинской диаспоры в Лондоне. Серия работ Дега "Русские танцовщицы", выполненная в технике пастели, произведена на свет в 1899 году. Предположительно, француз вдохновлялся танцевальными труппами, которые гастролировали в Париже. На картине девушки одеты в яркие национальные костюмы, на их головах виднеются венки с желто-синими лентами.

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