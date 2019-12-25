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Ломоносовский район перешел из "желтой" в "красную" зону по коронавирусу
Сегодня, 17:47
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lizapoluda

Ломоносовский район перешел из "желтой" в "красную" зону по коронавирусу

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Он стал шестым в списке районов с наиболее напряженной эпидемической обстановкой.

В среду, 20 мая, Ломоносовский район Ленинградской области перестал считаться относительно благополучным по заболеваемости коронавирусом. Теперь он входит в "красную" зону, что накладывает на жителей новые ограничения. Об этом сообщил официальный telegram-канал областного правительства. 

К ухудшению обстановки привели два фактора - близкое соседство с Петербургом и вспышка заболеваемости в общежитии мигрантов, которая произошла накануне в поселке Горелово. 

Напомним, что в "красную зону" по коронавирусу также входят Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Кировский районы.

Ранее Александр Дрозденко рассказал о перспективах снятия режима самоизоляции в Ленобласти.

Фото: telegram / lenobladminka, Piter.TV 

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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