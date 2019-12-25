Ломоносовский район перешел из "желтой" в "красную" зону по коронавирусу

Он стал шестым в списке районов с наиболее напряженной эпидемической обстановкой.

В среду, 20 мая, Ломоносовский район Ленинградской области перестал считаться относительно благополучным по заболеваемости коронавирусом. Теперь он входит в "красную" зону, что накладывает на жителей новые ограничения. Об этом сообщил официальный telegram-канал областного правительства.

К ухудшению обстановки привели два фактора - близкое соседство с Петербургом и вспышка заболеваемости в общежитии мигрантов, которая произошла накануне в поселке Горелово.

Напомним, что в "красную зону" по коронавирусу также входят Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Кировский районы.

Ранее Александр Дрозденко рассказал о перспективах снятия режима самоизоляции в Ленобласти.

Фото: telegram / lenobladminka, Piter.TV