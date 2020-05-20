В общежитии для мигрантов в Горелово коронавирусом заболели минимум 12 человек

Точное количество заболевших предстоит установить.

В Ленобласти обнаружили еще одно общежитие с мигрантами, где произошла вспышка заболевания коронавирусом. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

Массовое заболевание COVID-19 зафиксировали в Горелово под Красным селом. По последним данным, вирусной инфекцией заразились 12 человек, однако точное количество пациентов будет известно позже.

Ранее коронавирусом заболели 123 человека в нелегальном хостеле для мигрантов в Новосергиевке.

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