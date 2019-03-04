Хостелом с зараженными коронавирусом в Ленобласти заинтересовались в СК РФ

В хостеле проживали мигранты.

Ситуацией с нелегальным хостелом в поселке Новосергиевка, в котором были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, заинтересовались в СК РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сегодня, 16 апреля, Александр Бастрыкин узнал о первых результатах уголовного дела, которое было возбуждено 2 дня назад.

Напомним, в нелегальный хостел в Ленобласти 11 апреля наведались полицейские, следователи и представители Роспотребнадзора. У 14 из 154 проживающих были симптомы ОРВИ. Хостел был закрыт на карантин.

На данный момент стало известно о 123 заболевших коронавирусом.

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