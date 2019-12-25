Александр Дрозденко рассказал о перспективах снятия режима самоизоляции в Ленобласти

Новый этап возвращения к нормальной жизни начнется уже в июне.

В начале июня в районах Ленобласти, находящихся в "зеленой" зон по коронавирусу возможно полное снятие режима самоизоляции: однако окончательное решение будет зависеть от сознательности граждан. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время прямого эфира с руководителем департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований в Instagram.

Глава региона подчеркнул, что ослабление режима во всем регионе также напрямую связано с дисциплиной и ответственностью какого жителя: необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора, мыть руки и соблюдать "масочный" режим. Особенно аккуратными необходимо быть в помещениях.

Кроме того, Дрозденко рассказал о будущих ограничениях, связанных с отменой самоизоляции. Так, будет ограничено перемещение из районов, в которых отменят ограничения. Процесс проконтролируют сотрудники полиции.

Однако обязательное условие – контроль за миграцией населения. Хуже всего возвращаться к тому, что всем так не нравится – к ограничениям. Июнь месяц будет показательным для страны и Ленинградской области. пояснил Александр Дрозденко

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть выделила более 15 миллиардов рублей на нацпроекты.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области