Ленобласть выделила более 15 миллиардов рублей на нацпроекты

Больше всего средств приходится на строительство жилья.

В 2020 году правительство Ленинградской области реализует на территории региона 11 нацпроектов на сумму более 15 миллиардов рублей. Из них 9,5 миллиардов рублей взято из областной, а 5,3 миллиарда – из федеральной казны. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

По сравнению с прошлым годом, финансирование увеличилось на 36,9%. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что на период эпидемии ни один нацпроект не будет заморожен, более того – они смогут стать "драйверами роста" сразу нескольких отраслей.

Наибольшая часть средств будет потрачена на реализацию проекта "Жилье и городская среда". Он обойдётся в 5,3 миллиарда рублей и поможет построить новое жилье, а также сформировать современную городскую среду в сельских и городских поселениях.

Далее по уровню финансирования следует нацпроект "Демография" стоимостью 4,1 миллиард рублей. В его рамках осуществится финансовая помощь семьям и пожилым людям, появятся места в детских садах.

Кроме того, на проект "Безопасность и качественные автодороги" выделено 2,3 миллиарда рублей, на проект Здравоохранение – 1,4 миллиарда, а на проект "Экология" – 600 миллионов рублей.

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Фото: Piter.TV