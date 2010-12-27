В преддверии Дня российской Конституции Loketski создал новую работу

Петербуржцы обнаружили на Парнасе новую работу Loketski. Художник подтвердил Piter.TV, что композиция на бетонных плитах принадлежит ему.
Работа была создана в преддверии Дня российской Конституции, который отмечается 12 декабря. Официально представить новый объект и рассказать о нем художник пообещал сегодня ночью на своей странице в Instagram.
Ранее автор нарисовал "Буритинберга" - изображение является отсылкой к известной экоактивистке.
Интервью Piter.TV с художником можно прочитать здесь.
Фото: Иван Петров
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