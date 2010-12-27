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В преддверии Дня российской Конституции Loketski создал новую работу
Сегодня, 20:32
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nadezhda_sib

В преддверии Дня российской Конституции Loketski создал новую работу

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Завтра, 12 декабря, в России отметят День Конституции.

Петербуржцы обнаружили на Парнасе новую работу Loketski. Художник подтвердил Piter.TV, что композиция на бетонных плитах принадлежит ему.

Работа была создана в преддверии Дня российской Конституции, который отмечается 12 декабря. Официально представить новый объект и рассказать о нем художник пообещал сегодня ночью на своей странице в Instagram. 

Ранее автор нарисовал "Буритинберга" -  изображение является отсылкой к известной экоактивистке. 

Интервью Piter.TV с художником можно прочитать здесь

Фото: Иван Петров 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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