Logitech показала мышь с кнопками для Zoom

Компания представила контроллер третьего поколения.

Компания Logitech показала мышь третьего поколения с необычным колесиком и кнопками для Zoom. Универсальное устройство MX Anywhereбудет функционировать как с компьютерами на Windows и Mac, так и мобильными устройствами.

Особенностью MX Anywhere 3 стало колесико MagSpeed. Его конструкция принципиально отличается от того, что используется в привычных мышах. Оно поддерживает электромагнитную прокрутку до 100 строк в секунду. Мышь также способна имитировать работу обычного колесика с характерными щелчками.

Технология Darkfield с разрешением 4000 dpi может обеспечить даже контакт сенсора со стеклом. В сервисе-Zoom кнопка "Вперед" запускает и останавливает видеосвязь. При помощи кнопки "Назад" отключается и выключается микрофон.

MX Anywhere 3 оснащена встроенным аккумулятором. С его помощью компьютерная мышь может работать на протяжении 70 дней без подзаряда. В качестве подзарядки используется разъем Type-С.

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Видео: YouTube / Logitech