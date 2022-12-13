Llumination представила трейлер мультфильма "Миграция"

Лента выйдет в свет 23 декабря.

Американская мультипликационная студия Illumination представила трейлер своего нового полнометражного мультфильма "Миграция". Дополнительно создатели также огласили зрителям дату его выхода. Картина появится в прокате на Рождество 2023 года — 23 декабря. Режиссером проекта выступил номинант на кинопремию "Оскар" Бенджамин Реннер ("Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя"), а сценарий написал Майк Уайт ("Белый лотос"). Сюжет будет крутиться вокруг семейства уток, которому удается убедить своего чрезмерно заботливого отца взять бессрочный отпуск для того, чтобы отправиться на Багамские острова.

Вышел второй трейлер фильма "Бо боится" с Хоакином Фениксом.

Фото и видео: YouTube /