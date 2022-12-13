Вышел второй трейлер фильма "Бо боится" с Хоакином Фениксом

Студия A24 представила второй трейлер фильма "Бо боится" режиссера Ари Астера
В центре сюжета окажется успешный бизнесмен по имени Бо, который страдает из-за проблем с психикой. Фильм покажет жизненный путь героя с ранних лет до его старости.
Главную роль сыграл Хоакин Феникс. Также в фильме снялись Паркер Поузи, Эми Райан, Майкл Гандольфини и другие. Мировая премьера картины состоится 21 апреля.
Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер фильма "Барби" с Райаном Гослингом и Марго Робби.
Видео: YouTube / A24
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