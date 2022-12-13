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Вышел второй трейлер фильма "Бо боится" с Хоакином Фениксом

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Мировая премьера картины состоится 21 апреля.

Студия A24 представила второй трейлер фильма "Бо боится" режиссера Ари Астера

В центре сюжета окажется успешный бизнесмен по имени Бо, который страдает из-за проблем с психикой. Фильм покажет жизненный путь героя с ранних лет до его старости.

Главную роль сыграл Хоакин Феникс. Также в фильме снялись Паркер Поузи, Эми Райан, Майкл Гандольфини и другие. Мировая премьера картины состоится 21 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер фильма "Барби" с Райаном Гослингом и Марго Робби.

Видео: YouTube / A24

Теги: a24, бо боится, трейлер, фильм, хоакин феникс
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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