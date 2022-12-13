Вышел первый трейлер фильма «Барби» с Райаном Гослингом и Марго Робби

Релиз картины намечен на 21 июля.

Вслед за постерами к фильму про известную куклу "Барби" в Интернете появился второй полноценный трейлер картины. Создатели решили рассказать зрителям о том, как главную героиню изгнали из "Барбилэнда", после чего ей пришлось отправиться на поиску новой жизни в реальный мир, в котором проживают люди. Видео дополняется кадрами с развлечениями, которые происходят в "Барбилэнде", где персонажи отдыхают под композицию Fun, Fun, Fun группы The Beach Boys. Все жители этого места обращаются друг к другу не иначе, как Барби и Кен.

Напомним, что режиссером и соавтором сценария выступает Грета Гервиг ("Леди Берд", "Маленькие женщины"). В ролях задействованы Марго Робби, Райан Гослинг, Дуа Липа (которая также написала песню для ленты), Эмма Маккей, Хари Неф, Симу Лю, Шути Гатва, Майкл Сера, Уилл Феррел, Хелен Миррен, Александра Шипп, Кейт МакКиннон, Америка Феррера, Ри Перлман и другие. Официальная премьера фильма запланирована на 21 июля.

Sony выпустила новый трейлер мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных".

Фото и видео: YouTube / Warner Bros. Pictures