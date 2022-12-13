Sony выпустила новый трейлер мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных"

Мировая премьера состоится 2 июня.

Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных". Режиссерами проекта выступили Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс и Джастин Томпсон. Днем ранее был представлен тизер мультфильма.

Картина является продолжением мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" 2018 года. Главный герой Майлз Моралес снова встретится с Гвен Стейси ,чтобы отправиться с ней в совместное путешествие по разным вселенным, чтобы встретиться с различными версиями Человека-паука и его врагов.

Роли озвучили Шамеик Мур, Хейли Стейнфелд, Оскар Айзек и другие. Мировая премьера состоится 2 июня.

Ранее Дуэйн Джонсон анонсировал полнометражный ремейк мультфильма "Моана".

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment