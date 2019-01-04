Россиянин отвергает предположение.

Лыжник Крюгер считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте. Такое мнение высказал норвежский спортсмен после многодневной гонки "Скитур". По словам специалиста, снегоход определенное время двигался слишком близко к участнику гонки. В этом время дул сильный боковой ветер.Если бы лыжник находился рядом во время движения машины, то это не очень бы хорошо сказалось на его результатах.

Однако если водитель знал направление ветра, то он мог закрывать от него спортсмена... Он должен знать, где ехать, чтобы не влиять на результат гонки считает Крюгер

Россиянин победил в масс-старте на 34 километра свободным стилем в городе Мерокер. На второй и третьей позиции расположились норвежцы Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен.

Отметим, что сам Большунов заявил, что не помнит, ехал ли он за снегоходом. Он двигался в условиях плохой видимости и ветре. Он не считает, что положительный результат ему принес снегоход.

Ранее Лыжник Большунов обвинил норвежца Крюгера в своем падении на спринте.

Видео: YouTube/

