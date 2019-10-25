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Лыжник Большунов обвинил норвежца Крюгера в своем падении на спринте

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Россиянин занял четвертое место в полуфинале.

Лыжник Александр Большунов обвинил норвежца Симена Хегстада Крюгера в своем падении на спринте. Российский спортсмен не смог выйти в финал спринта свободным стилем. Причиной стало его падение на многодневке "Ски Тур".

В полуфинале Крюгер при обгоне наехал на лыжу спортсмена из РФ. Крюгер упал, об него споткнулся Большунов. В результате россиянин смог занять только четвертое место в забеге. Ранее Большунов лидировал в общем зачете Кубка мира.

Соревнование проводится в шведском Оре.

Ранее Смолов забил первый гол за "Сельту" в ворота "Реала".

Видео: YouTube/kpACAB4ik

Теги: александр большунов, лыжи, норвегия
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Спорт,

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