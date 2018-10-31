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Смолов забил первый гол за "Сельту" в ворота "Реала"

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Игра закончилась со счетом 2:2.

Смолов забил первый гол за "Сельту" в ворота "Реала". Футболисты сдавали экзамен на профпригодность на "Сантьяго Бернабеу". Встреча проводилась в рамках 24-го тура Примеры. Ее проводил судья Хавьер Альберола Рохас. Об этом сообщил "Спорт-экспресс".

Матч завершился с результатом 2:2. Счет открыл российский спортсмен, который получил пас от Аспаса на 7-ой минуте игры. В Испании для нападающего из сборной РФ это дебютный гол. Второй гол за свою команду забил Сантьяго Лоренсо. Со стороны противников отличились Тони Кроос и Серхио Рамос. Последний реализовал пенальти.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кокорин объяснил свой отказ переходить в "Сочи".

Фото: sports.ru

Видео: YouTube/ LIVESPORTKZ

Теги: реал, сельта, федор смолов
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