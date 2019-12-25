Александр Кокорин объяснил, почему не захотел переходить в "Сочи"

По словам футболиста, у него были определенные планы, связанные с "Зенитом".

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин объяснил свой отказ переходить в клуб "Сочи", причина выяснилась в программе "Фетисов" на телеканале "Звезда".

Кокорин рассказал, что не планировал менять клуб, хотя позиция насчет "Сочи" и не была для нападающего принципиальной. Игрок признался, что возвращался в "Зенит" с определенными планами и амбициями. Также футболист добавил, что примет решение после того, как клуб официально выскажет свою позицию.

Цель на ближайшее будущее у Кокорина одна – играть в футбол. Спортсмен хочет доказать самому себе, что находится в хорошей форме, умело играет, а также выйти на свой прежний уровень.

Ранее Кокорин намекнул на сумму своей зарплаты в "Зените".

Фото: ФК "Зенит"