Бывший глава "Спартака" прокомментировал ситуацию с Кокориным

Клуб "Сочи" стал бы для нападающего довольно хорошим вариантом.

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал конфликтную ситуацию вокруг игрока "Зенита" Александра Кокорина. Слова Червиченко приводит ресурс "Спорт уик-энд".

По мнению Червиченко, сложившийся конфликт оказался довольно сложным, поскольку руководство решило все самостоятельно, не спросив самого Кокорина. Бизнесмен считает, что было необходимо начинать с разговора с нападающим и с тренером.

В "Сочи", отмечает Червиченко, Кокорин стал бы лидером, показал успехи и "гордо вернулся бы в "Зенит", однако сама подача необходимости перейти в аренду сочинского клуба "ужасна". Нахождение в резервном "Зените", по словам бизнесмена, не сыграет в пользу Кокорина

Раз люди решили и договорились, то что тут думать. Хорошо, если он только пересидит в дубле. Александр ведь вышел по УДО. Можно ведь вообще отправиться досиживать. – отметил Червиченко.

Сергей Семак, по мнению бизнесмена, также зря идет наперекор начальству со своими заявлениями.

Ранее капитан "Зенита" пообещал привезти Жиркову настоящий танк.

Фото: ФК "Зенит"