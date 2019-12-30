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Капитан "Зенита" пообещал привезти Жиркову настоящий танк
Сегодня, 20:32
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arteliseev

Капитан "Зенита" пообещал привезти Жиркову настоящий танк

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"Если все получится", — уточнил Бранислав Иванович.

В своем интервью на сайте "Зенита", Бранислав Иванович рассказал о команде, новом имидже, болельщиках и дружбе с Юрием Жирковым. 

"До перехода в "Зенит" у меня были довольно общие знания о Второй мировой войне. Сейчас-то я уже специалист — узнаю генералов по телевизору! С Юрой это круглосуточная тема. Он все время, как только находится свободная минутка, смотрит или читает про войну — по телевизору, на телефоне, компьютере", — поделился капитан команды. 

Иванович также признался, что пообещал Жиркову привезти из Сербии настоящий танк. 

Ранее мы писали, что в Китае зафиксирована вспышка птичьего гриппа.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: фк зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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