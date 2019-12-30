Капитан "Зенита" пообещал привезти Жиркову настоящий танк

"Если все получится", — уточнил Бранислав Иванович.

В своем интервью на сайте "Зенита", Бранислав Иванович рассказал о команде, новом имидже, болельщиках и дружбе с Юрием Жирковым.

"До перехода в "Зенит" у меня были довольно общие знания о Второй мировой войне. Сейчас-то я уже специалист — узнаю генералов по телевизору! С Юрой это круглосуточная тема. Он все время, как только находится свободная минутка, смотрит или читает про войну — по телевизору, на телефоне, компьютере", — поделился капитан команды.

Иванович также признался, что пообещал Жиркову привезти из Сербии настоящий танк.

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Фото: fc-zenit.ru