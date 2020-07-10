Ливень подтопил дороги в Тихвине

В четверг, 9 июля, обещанное штормовое предупреждение обрушилось на Тихвинский район. Местные жители поделились видео с затопленной проезжей частью в ВК-сообществе "Тихвинская телега | Новости Тихвина".
Комментаторы увидели причину излишнего скопления воды в плохом качестве дорог. На кадрах видно, что сливы не справляются с напором, поэтому автомобилистам приходится буквально плавать на своих транспортных средствах.
Ранее мы рассказали о том, что МЧС предупреждает петербуржцев о ветре до 24 м/с и дожде с грозами.
Видео: ВКонтакте / tihvnskai_telega
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