Ливень подтопил дороги в Тихвине

Вчерашняя погода создала непростую обстановку для машин.

В четверг, 9 июля, обещанное штормовое предупреждение обрушилось на Тихвинский район. Местные жители поделились видео с затопленной проезжей частью в ВК-сообществе "Тихвинская телега | Новости Тихвина".

Комментаторы увидели причину излишнего скопления воды в плохом качестве дорог. На кадрах видно, что сливы не справляются с напором, поэтому автомобилистам приходится буквально плавать на своих транспортных средствах.

Ранее мы рассказали о том, что МЧС предупреждает петербуржцев о ветре до 24 м/с и дожде с грозами.

Видео: ВКонтакте / tihvnskai_telega