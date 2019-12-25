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МЧС предупреждает петербуржцев о ветре до 24 м/с и дожде с грозами
Сегодня, 14:16
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МЧС предупреждает петербуржцев о ветре до 24 м/с и дожде с грозами

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Петербуржцев просят быть осторожными, не ходить под плохо укрепленными конструкциями.

В субботу, 11 июля, в Северной столице ожидается ветер до 24 м/с, ливень и грозы.  Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Горожан просят убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона. Также петербуржцам стоит остерегаться шатких конструкций на улицах Северной столицы. 

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Жителям Северной столицы также стоит закрывать окна во время сильных порывов ветра. 

Ранее мы сообщали о том, что Росприроднадзор сообщил прокуратуре об окрашивании в синей цвет и едком запахе реки Славянки.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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