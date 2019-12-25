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Росприроднадзор сообщил прокуратуре об окрашивании в синей цвет и едком запахе реки Славянки
Сегодня, 14:03
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Росприроднадзор сообщил прокуратуре об окрашивании в синей цвет и едком запахе реки Славянки

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От воды исходит химический запах, в том числе и в ночное время.

Росприроднадзор обратился в прокуратуру по факту окрашивания реки Славянки в синей цвет. В ведомстве сообщается, что вода пахнет краской. Природоохранную прокуратуру просят решить вопрос об уголовном преследовании виновных. 

Ранее было установлено, что в реку попадают сточные воды синего цвета с резким химическим запахом. Они поступают из выпуска, который находится на балансе у ФГУП СКТБ "Технолог". На состояние воды также жаловались местные жители. 

По факту нарушения правил водопользования в отношении предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении. На следующей недели специалисты проведут сбор воды для исследования. 

Ранее "Водоканал" объяснил, почему Славянка "побелела".

Фото: 78.rpn.gov.ru

 

Теги: река славянка, росприроднадзор, сточные воды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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