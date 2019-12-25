"Водоканал" объяснил, почему Славянка "побелела"

Причина в аварии на теплосети.

"Водоканал" объяснил, почему река Славянка вдруг "побелела". Все дело заключается в аварии на теплосети.

Петербуржцев испугали и возмутили на реке. Специалисты пояснили, что пятна появились из-за аварийного сброса горячей воды в дождевую канализацию из дренажной системы теплосети. Протечку кипятка обнаружили в дождевом колодце у дома№41 на Шлиссельбургском проспекте. Эксперты предположили, что белая жидкость попала в водоем из-за размыва грунта и глины горячей водой из-за аварии на теплотрассе. В АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" подтвердили утечку. "Водоканал" ликвидирует последствия.

Ранее мы писали, что петербуржцы заметили слив химикатов в Славянку.

Фото: "Фонтанка"