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Петербуржцы снова заметили слив химикатов в Славянку
Сегодня, 20:03
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smirenny

Петербуржцы снова заметили слив химикатов в Славянку

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Химикаты сливают из большой трубы.

Петербуржцы снова заметили, как в реку Славянку сливают химикаты с запахом бензина, сообщило издание "Фонтанка" вечером во вторник, 7 июля. 

В редакцию обратилась женщина и рассказала, что из крупной трубы недалеко от переулка Слепшина, 7, начала выливаться цветная вода. Пятна на воде держат курс на Неву. Сейчас вода в Славянке окрасилась в зеленоватый цвет, на поверхности которой виднеются разводы. Отмечается, что раньше горожане не замечали, чтобы из указанной трубы лилась вода.

Комитет по природопользованию передал специалистам Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора информацию от петербуржцев. 

Напомним, что специалисты утилизировали 50 кг химических отходов в Петербурге.

Фото: "Фонтанка"

Теги: славянка, сливают химикаты в реку, сливы химикатов в реку
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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