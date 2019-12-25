Специалисты утилизировали 50 кг химических отходов в Петербурге

Петербуржцы оставили дежурной экослужбе почти 150 обращений за неделю.

За минувшую неделю, с 29 июня по 5 июля, петербургским экологам из аварийной службы позвонили 143 раза. Как сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, звонки были связаны с вопросами экологической безопасности.

Специалисты выезжали 20 раз на ртутные загрязнения, сбор ртутьсодержащих приборов, разлив нефтепродуктов и прочие химические загрязнения. Часть выездов пришлась на обследования после ликвидации аварий. На утилизацию вывезено более 152 кг ртутьсодержащих отходов, 50 кг химотходов, несколько десятков термометров и люминесцентных ламп. По 12 адресам экологи замеряли воздух на содержание паров ртути после разбивания градусников.

Также отмечается, что 30 июня специалисты выехали в Петро-Славянку после обращения местного жителя. В дренажной канаве вдоль Софийской улицы выявили загрязнение нефтепродуктами. Площадь загрязнения воды от Автозаводского проезда до впадения в реку Мурзинка составила 3000 квадратных метров, 1,8 км канавы было покрыто радужной пленкой. Причину загрязнения нашли на пересечении Автозаводской улицы и Автозаводского проезда, где стояли наполненные нефтепродуктами два бетонных люка. Акваторию канавы обработали, нефтеводяную смесь откачали из колодцев. Кроме того, на реке Охта экологи поймали и отбуксировали бесхозную дрейфующую баржу с нефтепродуктами.

Ранее мы писали, что Росприроднадзор выяснил причину загрязнения реки Славянки.

Фото: pixabay