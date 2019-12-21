Росприроднадзор выяснил причину загрязнения реки Славянки

Виновником оказалось фармацевтическое предприятие и его стоки производства.

Управление Росприроднадзора по Северо-Западу выяснило причину загрязнения реки Славянки. Как рассказали в пресс-службе ведомства, накануне местные жители пожаловались на неприятный химический запах от воды, а инспекторы обнаружили в реке стоки синего цвета с тем самым едким запахом краски.

Как выяснилось, стоки отводились в ручей с территории фармацевтического предприятия "Технолог", расположенного Усть-Славянке Невского района. По итогам оперативного выезда специалисты возбудили в отношении предприятия административное дело за нарушение требований к охране водных объектов. Эксперты исследуют качество сточных и природных вод на районе.

Также в Росприроднадзоре рассказали, что двумя неделями ранее специалисты нашли источник загрязнения той же Славянки белесыми стоками. Грязную воду заметили также недалеко от "Технолога". Источником оказалась труба выше по течению от официальных сточных труб предприятия. Инспекторы пока ищут собственника выпуска вод.

Прокуратура помогла ликвидировать незаконную свалку на Граничной улице.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора