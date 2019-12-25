Прокуратура помогла ликвидировать незаконную свалку на Граничной улице

Природоохранная прокуратура Петербурга добилась ликвидации незаконной свалки на Граничной улице. Как сообщили в пресс-службе ведомства 3 июля, северо-восточнее пересечения улицы с Коннолахтинским проспектом складировали отходы производства и потребления.
Отмечается, что замусоренный участок земли был передан в аренду ООО "Главстрой-СПб" для строительства многоквартирных домов. В адрес коммерческой организации внесли представление, территорию расчистили.
Тем временем, в Выборгском районе устранили 64 свалки.
Фото: pixabay
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