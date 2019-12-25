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Прокуратура помогла ликвидировать незаконную свалку на Граничной улице
Сегодня, 16:11
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Прокуратура помогла ликвидировать незаконную свалку на Граничной улице

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Участок земли передан в аренду компании-застройщику.

Природоохранная прокуратура Петербурга добилась ликвидации незаконной свалки на Граничной улице. Как сообщили в пресс-службе ведомства 3 июля, северо-восточнее пересечения улицы с Коннолахтинским проспектом складировали отходы производства и потребления.

Отмечается, что замусоренный участок земли был передан в аренду ООО "Главстрой-СПб" для строительства многоквартирных домов. В адрес коммерческой организации внесли представление, территорию расчистили.

Тем временем, в Выборгском районе устранили 64 свалки.

Фото: pixabay

Теги: прокуратура, свалка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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