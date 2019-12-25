В Выборгском районе устранили 64 свалки

Незаконные скопления отходов нашли в нескольких поселениях.

В Выборгском районе проходят повсеместные мероприятия по ликвидации незаконных свалок. За прошедшие 6 месяцев было устранено 64 места скопления отходов. В общей сумме муниципальные бюджеты выделили более 1500000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Отметим, что самое внушительное количество свалок нашли на границе с Петербургом, а также СНТ и на территориях отдыха.

В Рощинском поселении обнаружено 14 таких мест, из которых удалось вывезти 853 кубических метров мусора. Из Выборга за 1 квартал 2020 года ликвидировано 610 кубических метров с 8-ми свалок, а в Первомайском поселении – 580 кубических метров в 4-х свалок. Кроме того, в Приморском поселении нашли 16 свалок, в Полянском поселении – 13, а в Камменогорске – 5.

Самое маленькое количество свалок обнаружено в Светогорском поселении: там найдена всего одна незаконная свалка на 35 кубических метров.

По наблюдениям специалистов, чаще всего нарушители выбрасывают пластиковые, металлические отходы, стекло, старую мебель, батарейки, ртутные лампы. Все это может нанести огромный вред окружающей среде. Представители администрации Выборгского района призывает местных жителей соблюдать нормы безопасности и утилизировать мусор в рамках закона.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге состоялась акция ВторСбор.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО