В Выборге состоялась акция ВторСбор

Мероприятие было организовано городским экодвижением.

В воскресенье, 28 июня, участники экологического движения Выборга Зеленое будущее организовали акцию по сбору мусора. Отходы на переработку мог принести любой житель города. Информация об этом появилась в сообществе "Выборг ВКонтакте".



Мероприятие ВторСбор было проведено ради заботы об окружающей среде: с помощью переработки мусора возможно сохранить природные ресурсы, уменьшить площадь свалок и объем выбросов опасных веществ в атмосферу.





Отметим, что участники акции соблюдали строгий "масочный" режим. Следующая акция пройдет уже через месяц – 31 июля.



Ранее мы рассказали о том, что выборгский Совет молодежи провел субботник на братском захоронении.



Фото: Instagram / gf_vbg