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В Выборге состоялась акция ВторСбор
Сегодня, 9:37
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В Выборге состоялась акция ВторСбор

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Мероприятие было организовано городским экодвижением.

В воскресенье, 28 июня, участники экологического движения Выборга Зеленое будущее организовали акцию по сбору мусора. Отходы на переработку мог принести любой житель города. Информация об этом появилась в сообществе "Выборг ВКонтакте".

Мероприятие ВторСбор было проведено ради заботы об окружающей среде: с помощью переработки мусора возможно сохранить природные ресурсы, уменьшить площадь свалок и объем выбросов опасных веществ в атмосферу.



Отметим, что участники акции соблюдали строгий "масочный" режим. Следующая акция пройдет уже через месяц – 31 июля.

Ранее мы рассказали о том, что выборгский Совет молодежи провел субботник на братском захоронении.

Фото: Instagram /  gf_vbg

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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