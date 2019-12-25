В Ленобласти объявили штормовое предупреждение

Возможны аварии на электросети.

В четверг, 9 июля, над Ленинградской областью пронесется шторм. Срочное сообщение пришло из региональной службы ГУ МЧС РФ.

По информации специалистов, жителям необходимо плотно закрыть двери, вентиляционные отверстия и окна, а также стараться держаться подальше от деревьев.

Также возможно возникновение короткого замыкания. Чтобы избежать его последствий, нужно сократить потребление электроэнергии до минимума. В экстренном случае необходимо позвонить по номеру 01 со стационарного или по номерам 101, 112 по мобильному телефону.



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Фото: Pixabay