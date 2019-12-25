  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 14:28
94
lizapoluda

В Ленобласти объявили штормовое предупреждение

0 0

Возможны аварии на электросети.

В четверг, 9 июля, над Ленинградской областью пронесется шторм. Срочное сообщение пришло из региональной службы ГУ МЧС РФ.

По информации специалистов, жителям необходимо плотно закрыть двери, вентиляционные отверстия и окна, а также стараться держаться подальше от деревьев.

Также возможно возникновение короткого замыкания. Чтобы избежать его последствий, нужно сократить потребление электроэнергии до минимума. В экстренном случае необходимо позвонить по номеру 01 со стационарного или по номерам 101, 112 по мобильному телефону.


Ранее мы рассказали о том, что в выборгском лесу нашли гигантский гриб.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии