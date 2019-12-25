В выборгском лесу нашли гигантский гриб

Он оказался больше головы ребенка.

Грибники добыли подберезовик-великан в лесах Выборга. Фото внушительной находки опубликовали в ВК-сообществе "Грибы и Грибники СПб".

Авторы поста гордятся найденным гигантом: они утверждают, что шляпка гриба оказалась больше по размерам, чем голова ребенка.

Кроме того, счастливчикам повезло и с остальной частью "урожая":

Насобирали 3 ведра за 1 час, очень много огромных грибов и не червивых. отмечается в записи

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко рассказал подписчикам о самом высоком водопаде в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / grib_spb