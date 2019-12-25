В Литве заявили о самоуправстве РФ в Балтийском море

Совет ЕС упрекнули в установлении для России высоких квот допустимого улова рыбы.

Власти Литвы обеспокоены действиями России по регулированию рыболовной деятельности в Балтийском море. Это следует из комментария литовской стороны по поводу установления Советом Европейского союза ограничений по вылову рыбы на 2022 год в Балтике, пишет RT.

Отмечается, что в настоящее время РФ устанавливает высокие квоты допустимого улова рыбы. Особенное беспокойство у Литвы вызывает вылов трески, сельди и кильки.

Она [Россия] в одностороннем порядке устанавливает значительно превышающие научные рекомендации и свою историческую долю квоты общего допустимого улова сельди и кильки. из комментария литовской стороны

По словам руководителя информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, Россия соблюдает все ранее принятые договоренности с государствами ЕС по вылову рыбы. Он также подчеркнул, что Литва в настоящее время имеет проблемы с рыболовством, которые по какой-то причине "всячески пытается переложить на российскую сторону".

Ранее мы сообщали, что в Калининградском заливе был пресечен незаконный вылов водных биоресурсов.

Фото: pixabay.com

