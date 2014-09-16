В Калининградском заливе пресечен незаконный вылов водных биоресурсов

Фигурант дела нанес ущерб на 187 тысяч рублей.

В акватории Калининградского залива сотрудниками транспортной полиции пресечен незаконный вылов водных биоресурсов. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. По данным пресс-службы МВД РФ, операция проводилась совместно с сотрудниками Западно-Балтийского управления федерального агентства по рыболовству.

В ходе регулярного рейда представители закона обнаружили 42-летнего местного жителя, который осуществлял нелегальный вылов рыбы. При этом мужчина использовал запрещенное количество крючкового орудия лова (173 экземпляра). Своей деятельностью злоумышленник нанес ущерб региону в размере более 187 тысяч рублей. От его действия погибло более 60 судаков и окуней.

В настоящее время фигурант расследования привлечен к уголовное ответственности. Он признан виновным по пункту "а" части 1 статьи 256 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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Фото и видео: официальый сайт МВД России