В Магадане спасли рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся льдине

Спасатели помогли людям вернуться на берег.

Российские спасатели эвакуировали рыбака с оторвавшейся льдины в бухте Нагаева. Соответствующий инцидент произошел на территории Магадана. На популярном месте для рыболовства разломилось ледовое поле. На отколовшейся льдине оказались четверо мужчин и два легковых автомобиля. В результате дрейфующих обнаружили специалисты из МЧС России. На судне на воздушной подушке пострадавших доставили на береговую линию. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники рпесс-службы экстренного ведомства страны по региону. Ранее местные представители ГУ МЧС предупреждали население об опасности выхода на лед.

В бухте Гертнера произошел разлом ледового припая, на одной из льдин оказался рыбак и его автомобиль. На место происшествия выехали спасатели МЧС России и мэрии Магадана на аэролодке. пресс-служба ГУ МЧС РФ в регионе

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Фото и видео: ГУ МЧС России