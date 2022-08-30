Литва при новой волне беженцев с Украины готова принять 25 тыс. человек

Моника Навицкене рассказала, что условия для "новичков" будут хуже.

Литва при новой волне беженцев с Украины готова принять 25 тысяч человек. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции LRT сделала министр труда и социальной защиты прибалтийской страны Моника Навицкене. Чиновница не исключила, что граждане соседнего государства решатся на новый побег из своей страны из-за сильных холодов, кторые придут в связи с разрушением украинской коммунальной инфраструктуры.

Согласно нашим подсчетам, Литва сможет дополнительно принять около 25 тыс. беженцев… Но крышу над головой, теплый ночлег, горячую еду мы обеспечим. Моника Навицкене, чиновница из Литвы

Глава профильного ведомства пояснила, что в настоящее время властями республики проводится инвентаризации помещений, в которой могут разместиться украинские беженцы. Сотрудники из Центра приема иностранцев берут во внимание закрытые помещения, которые находятся в рамках оптимизации программы в школах или недействующих медицинских учреждениях. При этом условия проживания для беженцев станут менее комфортными по сравнению с теми, в которых находятся ранее прибывшие украинцы.

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Фото и видео: YouTube / Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija