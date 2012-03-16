Литва прекратила пропуск через два из шести КПП на границе с Белоруссией

В МВД Литвы рассказали о причинах такого решения.

Литва закрыла два из шести контрольно-пропускных пунктов, расположенных на государственной границе с Белоруссией в Шумскасе и Тверячюсе. Пропуск на этих переходах прекращен в 00:00 по местному времени, которое совпадает с московским. Ранее местный министр внутренних дел Агне Билотайте заметила, что к такой мере власти в Вильнюсу пришли в целях борьбы с контрабандой, а такжеиз-за новых угроз в сфере национальной безопасности.

Во-первых, необходимо ужесточать борьбу с контрабандой. На закрываемых переходах для действенного контроля нет рентгеновской аппаратуры. Агне Билотайте, глава МВД Литвы

Чиновница пояснила, что одной из причин для опасений литовских властей стало нахождение на территории Белоруссии бойцов ЧВК "Вагнер", которые якобы могут попытаться просочиться в Литву через КПП. Днем ранее к указанной локации были доставлены железобетонные блоки и так называемая концертина. Речь идет о колючей проволоке с включением в нее режущих металлических пластин.

Проезд к КПП через границу с Китаем в Приморье восстановили.

Фото и видео: Telegram / ТАСС