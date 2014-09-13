Проезд к КПП через границу с Китаем в Приморье восстановили

Проезд был временно закрыт из-за подтопления.

Дорожники восстановили проезд к КПП через границу с Китаем в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Примавтодора.

Проезд был временно закрыт из-за подтопления. В минувший вторник в регионе объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна "Ханун". Ожидалось, что в Приморье может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В пятницу уссурийская таможня объявила о временном закрытии пункта пропуска Полтавка. В работе над восстановлением проезда были задействованы три самосвала, погрузчик и экскаватор.

Ранее мы сообщали, что пропускную способность всех КПП между ДНР и другими регионами увеличат к сентябрю.

Видео: Telegram / Примавтодор