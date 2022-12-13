Марат Хуснуллин рассказал р работах по восстановлению инфраструктуры в новых регионах.

Все пункты пропуска между Донецкой народной республикой и другими российскими регионами к сентябрю 2023 года будут расширены. В настоящее время ведутся работы по увеличению пропускной способности. Соответствующими сведениями с главой государства поделился вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Заместитель председателя кабинета министров выступил на мероприятии, посвященном возобновлению трамвайного движения в городе Мариуполе.

В этом году к сентябрю уже все эти переходы дополнительно расширим, еще плюсом шесть переходов взяли в расширение по вашему поручению, строители уже вышли на работу. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Чиновник пояснил коллегам на совещании, что правительственные планы касаются также пункта пропуска в Гуково, расположенного на административной границе с Луганской народной республикой, на который обратил внимание президент России Владимир Путин. Глава государства ранее утонил, что на переходах "явно нужна работа по расширению, по улучшению" пропускной способности. Политик также обратил внимание коллег на организацию движения.

Хуснуллин считает, что Артемовск можно будет восстановить.

Фото и видео: Kremlin.ru