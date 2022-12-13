Хуснуллин считает, что Артемовск можно будет восстановить

Вице-премьер посетил с рабочим визитом город в ДНР.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о том, что посетил с рабочим визитом город Артемовск (украинское название - Бахмут). Об этом чиновник написал в собственных социальных сетях. Эксперт уверен в том, что данный населенный пункт получится восстановить, а соответствующие мероприятия и работы начнутся в тот момент, как только это позволит оперативная обстановка. СПециалист напомнил подписчикам о том, что опыт подобного восстановления у страны есть по аналогии с Мариуполем.

Вот, например, Дом культуры, который находится рядом с администрацией города, разрушенный ВСУ после освобождения города и установки российского флага: повреждения есть, но восстановить его можно! Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе.

Фото и видео: Telegram / Марат Хуснуллин