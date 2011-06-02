Литва объявила режим ЧС из-за воздушных шаров из Белоруссии

Вильнюс одобрил постановление из-за угрозы, якобы исходящей от Минска.

Национальное правительство Литвы с утра декабря утвердило режим чрезвычайной ситуации на территории страны из-за метеозондов, прилетающих с территории Белоруссии. Официальная трансляция заседания местных чиновников из Вильнюса велась на информационном портале LRT (Литовское радио и телевидение). Текст законопроекта на мероприятии, которое проходило по видеосвязи, зачитал глава министерства по внутренним делам в прибалтийской республике Владислав Кондратович. Возражений у других членов кабинета министров не было, поэтому премьер-министр Литвы Инга Ругинене объявила законопроект принятым.

В связи с воздушными шарами из соседней Белоруссии, перевозящими контрабанду и представляющими угрозу интересам национальной безопасности Литвы, на всей территории страны вводится чрезвычайное положение. текст постановление в Литве

Напомним, что Литва в ночь на 20 ноября 2025 года открыла два пункта пропуска на государственной границе с Белоруссией, о закрытии которых на месяц с возможностью продления Вильнюс говорил еще 29 октября после серии воздушных инцидентов с метеозондами, залетевшими якобы на территорию прибалтийской республики со стороны Минска. До текущего момента на белорусской территории остаются более тысячи грузовиков с литовской регистрацией.

Фото: pxhere.com