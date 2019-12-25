Решение о закрытии границы объясняется инцидентом с массовым проникновением в воздушное пространство метеозондов с сигаретной контрабандой.

Литва обсуждает возможность закрытия границы с Белоруссией. Об этом заявил советник президента республики Дейвидас Матуленис в эфире радио LRT.

По его словам, решение о закрытии границы объясняется инцидентом с массовым проникновением в воздушное пространство угрожавших безопасности полетов метеорологических зондов с сигаретной контрабандой. Матуленис заявил, что представители МИД должны обратится к более жестким действиям в общении с белорусскими властями.

Если подобное будет повторяться, мы можем на более длительное время вообще закрыть границу с Белоруссией. Дейвидас Матуленис, советник президента Литвы

Отметим, что с 21-го октября в воздушном пространстве Литвы были зафиксированы несколько десятков метеозондов. В национальном центре управления кризисами заявили, что эти метеозонды используют организаторы сигаретной контрабанды для ее переправки из Белоруссии в Литву.

