Импорт бензина из Белоруссии вырос в 30 раз. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на обзор Национального биржевого агентства.

Отмечается, что на топливном рынке России наблюдаются признаки стабильности благодаря кратному увеличению закупок белорусских нефтепродуктов. Так, поставки бензина из Белоруссии выросли до 25 тысяч тонн.

Всего по итогам трех кварталов 2025 года Минск продал на Петербургской бирже 7,7 млн тонн бензина. По мнению экспертов, объемы Белоруссии могут брать нефтяные компании для реализации на своих заправках.

