Аста Скайсгирите указала на отсутствие планов по размещению военных на Украине.

Вопрос отправки на украинскую землю литовских военнослужащий властями в Вильнюсе в настоящее время не обсуждается. Соответствующее заявление в эфире прибалтийской радиостанции Žinių radijas заявила советник литовского президента Аста Скайсгирите.

Мы могли бы помочь Украине направлением наших инструкторов. Это бесспорно. Однако о том, чтобы посылать на Украину какой-то контингент, пока речи нет. Аста Скайсгирите, советник президента Литвы

За время проведения российской специальной военной операции и украинского кризиса поддержка Литвы киевскому режиму финансовом выражении составила более 1,5миллиардов евро. В том числе речь идет овоенной помощи на сумму в 767 миллиона евро. В конце января 2025 года официальный Вильнюс подтвердил данное ранее международное обязательство ежегодно отправлять Украине для нужды обороны и безопасности сумму, равную 0,25% своего валового внутреннего продукта, что составляет порядка €190 млн

Песков заявил, что Литва имеет территориальные притязания к РФ.

Фото и видео: YouTube /Žinių radijas